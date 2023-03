Niinistö: Hornet-hävitajate Ukrainale andmist ei ole arutatud

Kiievit külastanud Marin ütles, et Soome võiks kaaluda kasutusest kõrvaldatavate hävitajate Ukrainale loovutamist.

«Jah, ma arvan, et saame arutada ka Hornetide üle, kas on võimalik neid Ukrainale üle anda ja millist väljaõpet on selleks vaja,» ütles Marin pärast Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga kohtumist ajakirjanikele.