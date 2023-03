UKRAINA PÄEVIK 10.03: ukrainlased jätkavad Bahmuti kaitset ja on grupeerinud oma jõud linnas läänepoole Bahmutka jõge. Vene okupantide surve jätkub ja see tekitab küsimusi linna kaitsmise otstarbekuse kohta. Paistab, et selleks on nii sõjalist kui ka psühholoogilist laadi põhjuseid.