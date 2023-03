Hollandi põllumehed kogunevad traktoritega Haagi meelt avaldama

Võimud on paigutanud sõjaväeveokid teeristidele, et takistada traktoritega kesklinna sõitmist.

Hollandi valitsus on seda meelt, et loomakasvatuse, transpordi ja tööstuse nitraadireostust tuleb looduspiirkondade läheduses oluliselt vähendada.

Koalitisoonivalitsusel on plaan kärpida nitraatide kasutamist 2030. aastaks 50 protsendi võrra. Ministrite sõnul on see vältimatu, et parandada õhu, maa ja vee kvaliteeti, kuid see tähendab, et kõik farmerid ei saa senist tegevust jätkata.