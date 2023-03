BBC määras valitsuse asüüliplaani sarjanud jalgpallilegend Gary Linekerile ekraanikeelu

Linekerile avaldavad toetust üha uued jalgpallurid ja kommentaatorid, BBC-d aga süüdistatakse poliitilises kallutatuses ja sõnavabaduse mahasurumises. Leidub siiski ka konservatiividest poliitikuid, kes riigiringhäälingule tunnustust avaldavad.

BBC lõunase saate “Football Focus” tegijad teatasid, et solidaarsusest Linekeriga nad eetrisse ei tule ja nii võeti saade täna kavast maha.

Saadet "Match of the Day” vedav Lineker sai ekraanikeelu Twitteri-postituse pärast, milles ta võrdles valitsuse asüülikeelu plaani Natsi-Saksamaa tegevusega.

Saade läheb täna eetrisse juhita ja ära jäävad ka matšijärgsed intervjuud mängijatega, teatas BBC.

Lugu sai alguse teisipäeval, kui siseminister Suella Braverman tutvustas palamendile eelnõu, millega on kavas keelata ebaseaduslikult riiki sisenevatel migrantidel asüüli taotleda ja saata nad edasi kolmandatesse riikidesse nagu Rwanda.

Sellega loodetakse peatada igal aastal kümnete tuhandete migrantide saabumine paatidega üle La Manche'i väina.

Lineker kommenteeris plaani Twitteris, kus tal on 8,7 miljonit jälgijat.

"Püha taevas, see on kujuteldamatult kohutav," kommenteeris ta Twitteris videot, milles Braverman oma plaani seletab.

"Mingit hiiglaslikku sissevoolu ei ole. Meil on palju vähem põgenikke kui teistes suurtes Euroopa riikides," lisas ta.

"See on lihtsalt kohutavalt julm poliitika, mis on suunatud kõige kaitsetumate inimeste vastu keeles, mis ei erine kuigivõrd 30.-tel Saksamaal kasutatust."

BBC teatas eile, et Linekeril tuleb “Match of the Day” saatest taanduda, kuni tema sotsiaalmeediakasutuses on selgelt kokku lepitud.

Lineker on BBC kõrgeima palgaga kommentaator, kes teenib eelmisel aastal avaldatud andmetel aastas 1,35 miljonit naela (1,51 miljonit eurot).