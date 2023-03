Prantsusmaal avaldatakse taas meelt Macroni pensionireformi vastu

«See on lõpusirge,» ütles ametiühingu CFDT asejuht Marylise Léon ringhäälingule Franceinfo. «Nüüd on lõppmäng.»

«Kui tänavatel on miljonid inimesed, kui on streigid, ja kõik mis me teiselt poolelt saame on vaikimine, siis inimesed jäävad mõtlema: mida rohkemat me tegema peame, et meid kuulda võetaks?» ütles ametiühingu CGT juht Philippe Martinez.