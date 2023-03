Hiina jättis vastupidiselt ootustele keskpanga juhi ametisse

Valitsuse ees seisab ülesanne elavdada Hiina majandust, mis mullu kasvas vaid kolm protsenti, mis on üks aastakümnete nõrgemaid tulemusi.

Ühtlasi nimetas uus peaminister Li Qiang oma asetäitjateks president Xi Jinpingi lähima nõuniku Ding Xuexiangi ja Xi kauaaegse kolleegi He Lifengi.

Xi on võimu tugevdamisel täitnud valitsuse kõrgeimad tasandid endale lojaalsete ametnikega. Usaldusväärne liitlane Li Qiang kinnitati peaministriks laupäeval, vaid päev pärast seda, kui Xi oli reegleid rikkudes kolmandaks ametiajaks presidendiks valitud.

«Nii Ding kui ka He on olnud president Xi lähedased poliitilised liitlased ning härra He ja president Xi tunnevad teineteist aastakümneid,» kirjutasid hiljuti Nomura analüütikud.