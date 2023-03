Iraan teatas enam kui 100 inimese vahistamisest seoses mürgitamistega

Alates novembri lõpust on paljudes koolides aset leidnud mürgitamised, mille tõttu kannatavad paljud õpilased. Peamised sümptomid on õhupuudus ja peapööritus, mis tekib kooli territooriumile toimetatud «ebameeldivate» lõhnade sissehingamisel. Osa lapsi on vajanud ka haiglaravi.