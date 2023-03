SELGE SÕNUM VENEMAALE ⟩ USA pommitaja B-52 lendas Soome lahe kohal

«Soome laht on üks Euroopa strateegiliselt olulisemaid väinasid, kus Venemaa on suurendanud oma tegevust, näiteks Suursaarel. Nii hoolitsetakse de facto liitlaste eest ja saadetakse vastuhoiatussõnum,» kirjutas Aaltola eile hilisõhtul tehtud Twitteripostituses.

«Venemaa on suurendanud oma provokatiivset tegevust Alaskast Arktikani. See on vastusignaal,» lisas Aaltola.