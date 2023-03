Moldova võttis kinni Moskva-meelse võrgustiku liikmed

Moldova võimude teatel nad tegutsesid pärast seda, kui olid saanud infot, et Vene eriteenistused organiseerivad destabiliseerivat tegevust nende territooriumil meeleavalduste kaudu.

Vene-meelse tagaotsitava oligarhi Ilhan Šori partei on viimastel nädalatel mobiliseerinud inimesi avaldama meelt Euroopa-meelse valitsuse vastu. Võimud kahtlustavad, et ta on maksnud inimestele protestides osalemise eest.