Itaalia: Liibüast võib üle Vahemere teele asuda ligi 700 000 migranti

Tommaso Foti ütles telekanalile Tgcom24, et Itaalia eriteenistuste hinnangul on Liibüas umbes 685 000 migranti valmis inimsmugeldajate paatide ja laevadega teele asuma.

Meloni loodab Euroopa Liidu kohtumist hiljem sel kuul, et arutada teiste EL-i riigi- ja valitsusjuhtidega konkreetseid solidaarsusmeetmeid migrantide vastuvõtmise osas.

Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) kõneisik Flavio Di Giacomo märkis omakorda, et tegemist on hinnanguga migrantide koguarvule Liibüas ning vaid osa soovib Euroopa suunas teele asuda.

Itaalia luurehinnang on värskeim «pikas hoiatuste reas, mida me olme näinud viimase 10, 12 aasta jooksul, mis on osutunud ekslikuks», ütles Di Giacomo. «See arv ei tundu üldse olema usaldusväärne.»