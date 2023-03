MAAILM TASKUS EUROOPA ERI ⟩ Teretulnud rohealgatus või alatu dumping?

«Ameerika traditsioonis pannakse seadustele kõlav nimi. Võib-olla see inflatsiooni vähendamise faktor on võrdlemisi ebaoluline. Kolm kõige olulisemat muudatust on juba mainitud rohetehnoloogiate arendamine ja kliimamuutustega võitlemine, teiseks Ameerika sisepoliitikas võrdlemisi tundlik teema ehk ravimite hinna kontrolli alla saamine ja kolmandaks ettevõtete tulumaksu miinimummäära kehtestamine,» loetles Mikser.

«See seadus võeti vastu eelmise parlamenditsükli ajal, mis on oluline selles mõttes, et esindajatekojas on ju enamus vahepeal läinud vabariiklaste kätte, mis teeb selle seaduse olulise põhimõttelise muutmise võrdlemisi võimatuks olukorras, kus Biden on Valges Majas, kus senati enamus on demokraatidel ja esindajatekoja enamus on vabariiklaste käes,» selgitas Mikser IRA taustu.