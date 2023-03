Briti majandusteadlane: venelased said sanktsioonideks valmistuda, enim said pihta baltlased

Kuidas see mõjutas nn Londongradi (muuseas ka Vene komöödiaseriaalile nime andnud väljend, millega vihjati, et Ühendkuningriigi pealinn oli täis Vene rikkurite raha, E.K.)?

Londonis on ohtralt tühje maju, mis on väärt tohutuid summasid ning millest osad on müüdud uutele omanikele. Vaieldamatult on sellel olnud mõju Briti majandusele.

Invidiididele kehtestatud sanktsioonidest on samas lihtne mööda hiilida. Mõju on tunda inflatsioonis ja energiahindades.

Vene majandusteadlased said sanktsioone ette modelleerida, aimata, et me nii käitume, et me ei vali sõjalist teed. Nad said modelleerida majandussanktsioonide mõju Saksamaale, Ühendkuningriigile jne. Nad ei saanud modelleerida nende juurest ära pöördumise sujuvust, küll aga seda, et nad saavad osta laevu teistelt omanikelt ja kaubitseda Genfi asemel Dubais.

Saksamaal on vastupidav majandus, sest nende eelarve on tugevalt plussis ja neil on vähe riigivõlga.