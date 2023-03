Põhja-Korea tulistas idarannikult välja raketi

Yonhap tõi välja, et raketitulistamine toimus esmaspäeval algavate USA ja Lõuna-Korea ühisõppuste Freedom Shield eelõhtul.

Põhja-Korea riigimeedia teatas enne seda, et Pyongyang on otsustanud võtta kasutusele «olulisi praktilisi» sõjaheidutusmeetmeid.

Teates öeldakse, et sammu eesmärk on «tulla toime praeguse olukorraga, kus USA ja Lõuna-Korea sõjalised provokatsioonid on jõudmas punase jooneni», kuid meetmete sisu ei täpsustatud.