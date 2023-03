UKRAINA PÄEVIK 12.03: Bahmuti põhjatiival areneb olukord veidral kombel edasi nii, et Vene okupandid on saanud laiendada Slovjanski maanteed pidi väljaulatuvat kiilu. See tähendab, et kui Bahmuti vahetus läheduses on okupantide edenemine seisma pandud, siis kaugemal vasaktiival on nad hõivatud territooriumi laiendanud. Ebaselge on olukord ka Bahmuti lääneküljel Ivanivske juures Kostjantõnivka poole suunduval maanteel.