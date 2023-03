Xi Jinping plaanib juba järgmisel nädalal Venemaale visiidile sõita

Venemaa uudisteagentuur Tass teatas 30. jaanuaril, et Putin on kutsunud Xi Jinpingi kevadel visiidile Venemaale. Wall Street Journal teatas eelmisel kuul, et Xi visiit Moskvasse võib toimuda aprillis või mai alguses.

Hiina on hiljuti pakkunud ennast välja võimaliku rahuläbirääkimiste vahendajana Ukraina ja Venemaa vahel. Läänest ja Ukrainast on idee ja väljapakutud 12 punktiline rahuplaan saanud Hiina laialdase kriitika osaliseks. Putin ütles eelmise aasta lõpus Xi Jinpingile, et Venemaa on huvitatud sõjalise koostöö süvendamisest Hiinaga. Samuti levisid vahepeal kuuldused, et Hiina plaanib Venemaad relvadega varustada.