Kramatorski ajakirjanik: ukrainlastel on oma salarelv, millest venelased aru ei saa

Ukrainas on riigivõimu kogu aeg suhtutud umbusuga, elanikkond on harjunud ise hakkama saama ning lootma tihedale suhtevõrgustikule. See on ka praeguse sõjategevuse üks nn salarelvi, millest totalitaarse Venemaa juhid ja elanikud aru ei saa. Sõja esimestest päevadest on vabatahtlikuna Kramatorskisse abi kohale vedanud ja aidanud seda kohapeal jagada ajakirjanik Valeria Pimkina.