Iraan teatas armuandmisest 22 000 protestide käigus vahistatule

Sõltumatud allikad ei ole teadet kinnitanud. Iraani riigimeedia on varem oletanud, et Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei võib meeleavaldustel vahistatutele armu anda.

Protestid, mis vallandusid mullu septembris pärast kombluspolitsei poolt kinni peetud 22-aastase kurditari Mahsa Amini surma, on viimastel kuudel vähenenud.

Ejehi ütles täna, et armu on saanud kokku 82 656 vangi ja süüdistuse saanut. Neist umbes 22 000 vahistati meeleavalduste ajal. Ejehi lisas, et armu saanud ei pannud toime vägivallakuritegusid.