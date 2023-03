Gruusia peaminister süüdistas Zelenskõid riigi sisepoliitikasse sekkumises

«Kui inimene, kes on sõjas [..] reageerib mitme tuhande inimese destruktiivsele tegevusele siin Gruusias, on see otsene tõend, et see inimene on asja kaasatud ning motiveeritud ka siin millegi korraldamiseks ja muutmiseks,» ütles Garibašvili Gruusia valtisusmeelsele telekanile Imedi antud intervjuus. «Klitško, Feigin [..] Arahhamia – mõned alatud luuserid ütlevad, et Gruusias on vaja riigipööret,» süüdistas Garibašvili. «See on otsene sekkumine teise riigi sisepoliitikasse,» lisas ta.