TAPAVÄLJAD ⟩ Veristes lahingutes Bahmuti nimel langeb iga päev sadu Ukraina ja Vene sõdureid

Üheksa kuud kestnud lahing Donetski oblastis asuva Bahmuti pärast on jätnud linna rusudesse ning kuigi Vene väed Wagneri eraarmee eestvedamisel on suutnud hõivata rajoonikeskuse idaosa, kontrollib Ukraina jätkuvalt Bahmutka jõe läänekaldale jäävat poolt linnast, olles suutnud tõkestada ka Venemaa sissepiiramiskatsed.

Ööl vastu tänast tehtud pöördumises ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi, et viimase nädalaga on Bahmuti kaitsvad üksused põhjustanud sissetungijatele raskeid kaotusi. «Vähem kui nädalaga alates 6. märtsist suutsime tappa ainuüksi Bahmuti sektoris enam kui 1100 vaenlase sõdurit – need on Venemaa jaoks korvamatud kaotused, kaotused just seal, Bahmuti lähistel,» lausus riigipea.