Šoti võimupartei alustas uue liidri ja esimese ministri valimist

Tegemist on Šoti Rahvuspartei (SNP) juhi esimese täiemahulise valimisega alates 2004. aastast.

Liidri valimistel kandideerib kaks naist, kellest üks on praktiseeriv kristlane ja kes on samasooliste abielu vastu ning üks moslemist mees.

Praegune rahandusminister Kate Forbes (32) sai kriitika osaliseks pärast seda, kui ta ütles, et ta oleks hääletanud samasooliste abielu vastu, kui ta oleks olnud Šoti parlamendi liige 2014. aastal, kui reform vastu võeti.

Moslemist tervishoiuminister Humza Yousaf (37) on saanud Sturgeoni liitlaste toetuse.

Kolmas kandidaat Ash Regan (38) on endine minister, kes on lubanud taastada erakonna ühtsuse.

SNP on taotlenud uut referendumit ÜK koosseisust iseseisvumise üle.

Erakond on väitnud, et ÜK ülene Brexiti referendum 2016. aastal, mille tagajärjel astus ÜK Euroopa Liidust välja, on loonud täiesti uue olukorra, mis vajab Šoti elanikega konsulteerimist.