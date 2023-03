Trump kritiseeris teravalt USA haridussüsteemi

«Peame tagasi pöörduma terve mõistuse juurde ja see on lugemine, kirjutamine, arvutamine,» toonitas Trump Davenportis rahvahulgale vastuseks publiku küsimusele koolide muutumise kohta «indoktrinatsioonilaagriteks», mis on «keskendunud meie laste seksualiseerimisele».