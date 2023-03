Leedu seim tunnistas Wagneri terroriorganisatsiooniks

Resolutsioonis märgitakse, et Wagneri kujutab endast ohtu riigile ja avalikule julgeolekule.

«Alates Venemaa sissetungi algusest Ukrainasse on Wagneri palgasõdurid toime pannud süstemaatilisi ja raskeid kuritegusid – on tapnud ja piinanud tsiviilelanikke Ukrainas, pommitanud kodusid ja muid tsiviilobjekte –, mis on võrdsustatavad terrorismiga», seisab dokumendis.