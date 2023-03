Šveitsi muuseum alustab uurimist seoses natside riisutud taiestega

Muuseumi teatel tahetakse, et loodaks riiklikul tasandil sõltumatu komisjon, mis uuriks Natsi-Saksamaal tagakiusamise tulemusel riisutud kultuurivara.

«Peame võimaldama õiglasi lahendusi, kui on märke, et kultuurivara konfiskeeriti natside tagakiusamise tulemusel.»

«Mõistame, et see on pikk ja keeruline protsess,» lisas ta.