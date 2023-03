Haagi kohus võib Ukraina õõvategudes süüdistada ka Putinit

Kaks ajalehe The New York Times andmeil peagi avatavat juurdlust oleks esimesed Ukraina sõda puudutavad rahvusvahelised süüasjad, kuid enne vahistamiskäskude väljastamist peavad ICC eeluurimiskohtunikud otsustama, kas peaprokurör Karim Khani kogutud tõendid on edasi liikumiseks piisavad.