Mtstheta-Thbilisi piiskopkonna 64-aastase vaimulik on mõneti harukordne nähtus sügavalt usklikus Gruusias. Seda põhjusel, et vastupidiselt levinud suundumusele ei kuulu isa Zaza vene-, vaid gruusiameelsete usutegelaste hulka. Paljud panevad seetõttu imeks, et usumees püsib jätkuvalt ametis ning tal lubatakse rahvale jumalasõna kuulutada.