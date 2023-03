Vene hävitaja põrkas Musta mere kohal kokku USA drooniga

USA Euroopa väejuhatuse teatel juhtus kokkupõrge päras seda kui kaks Venemaa Su-27 hävituslennukit lendasid, Krimmist lääne pool, rahvusvaheliste vete kohal MQ-9 Reaper drooni pihta. Avalduses öeldi, et Vene piloodid püüdsid enne kokkupõrget USA drooni häirida.

«Meie MQ-9 õhusõiduk teostas rahvusvahelises õhuruumis rutiinseid operatsioone, kui seda Vene lennuk takistada üritas ja seejärel tabas, mille tagajärjel MQ-9 alla kukkus,» ütles USA õhujõudude juht Euroopas ja Aafrikas kindral James Hecker. «Tegelikult põhjustas see venelaste ebaturvaline ja ebaprofessionaalne tegu peaaegu mõlema lennuki allakukkumise,» lisas ta.

USA lennuväe Europa juhtkond kirjutas avalduses, et vahejuhtum on osa Venemaa pilootide ohtlikust käitumismustrist USA õhusõidukite häirimisel rahvusvahelises õhuruumis. «Need Venemaa lendurite agressiivsed tegevused on ohtlikud ja võivad viia valearvestuse ja tahtmatu eskaleerumiseni,» lisati avalduses.