Eksperdid: Vene hävitaja ja USA drooni kokkupõrge oli tõenäoliselt õnnetus

«Ma ei usu, et ükski piloot suudaks seda (ainult teise õhusõiduki propelleriga kokkupõrgata) tahtlikult teha, ilma et ta oma lennukit ja enda elu tõsiselt ohustaks,» seletas Clarke. «Nii et ma olen üsna veendunud, et tegemist on õnnetusega, kus Vene piloot oli liiga hoolimatu,» ütles Londoni ülikooli sõjauuringute külalisprofessor Michael Clarke BBC-le