Ungari lükkab Soome ja Rootsi NATO-taotluse hääletuse ilmselt edasi

Semjen vihjas, et viivitus on põhjustatud Ungari jätkuvatest läbirääkimistest Euroopa Komisjoniga õigusriigi reeglite väidetavate rikkumiste üle.

Ungari ja Türgi on ainsad NATO liikmesriigid, mis ei ole veel Soome ja Rootsi taotlust ratifitseerinud.

Tegemist on juba teise edasilükkamisega Ungaris viimase kahe nädala jooksul.

2. märtsil lükati ratifitseerimishääletus kahe nädala võrra edasi, kui Ungari saatis delegatsiooni Soome ja Rootsi, et lahendada «poliitilisi erimeelsusi», mis tekitasid võimpartei mõne seadusandja seas kahtlust, kas toetada neid taotlusi.

Ungari delegatsioon rääkis siiski positiivselt oma kohtumistest Rootsi ja Soome ametnikega, andes mõista, et Ungari parlament tõenäoliselt ratifitseerib taotlused lähiajal.

Türgil on aga suurem vastuseis, eriti Rootsi ühinemise osas, ning Rootsi peaminister möönis teisipäeval, et võib juhtuda, et Soome võib saada alliansi liikmeks enne Rootsit.