Netanyahu kriitikud kutsuvad Berliini ja Londonit tema visiiti tühistama

Netanyahu võimukoalitsioon on läbi surumas seadusi, mille eesmärk on nõrgestada ülemkohtu tegevust ning anda valitsusele suurem kontroll kohtunike ametissemääramisel.

Sestsaati on riigis kümme nädalat kestnud meeleavaldused. Kriitikute sõnul on eelnõu eesmärk anda poliitikutele rohkem võimu kohtuvõimu arvelt ja korruptsioonisüüdistuste alla sattunud Netanyahu kaitseks.

Netanyahu ja tema justiitsminister väidavad, et muudatused on vajalikud viimaks tasakaalu valitud ametnike ja ülemkohtu vahelised suhted.

Viimasel kahel kuul on kümned tuhanded iisraellased tulnud tänavatele protestima kohtusüsteemi reformi vastu. Eelmisel nädalal olid protestid sedavõrd suured, et Netanyahu oli sunnitud kasutama helikopterit jõudmaks lennujaama, et lennata ametlikule visiidile Itaaliasse.

Saksa ja Briti suursaadikule adresseeritud kirjas ütles umbes 1000 Iisraeli avaliku elu tegelast, et Iisrael on oma ajaloo rängima kriisi künnisel ning Netanyahu püüab muuta Iisraeli «teokraatlikuks diktatuuriks».

«Me kutsume Saksamaad ja Suurbritanniat kiiresti teatama kohtualusele Netanyahule, et tema kavandatud riigivisiidid teie riikidesse on tühistatud,» öeldakse pöördumises. «Kui need visiidid toimuvad nii nagu plaanitud, on nende kohal tume vari.»