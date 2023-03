Hondurase president teatas diplomaatiliste suhete sisseseadmisest Hiinaga

Castro ei täpsustanud, kas see tähendab, et Honduras katkestab sidemed Taiwaniga.

Ta kirjutas Twitteris, et andis välisminister Eduardo Reinale korralduse tegeleda «ametlike suhete avamisega Hiina Rahvavabariigiga».

Veebruaris teatas Castro valitsus, et peab Hiinaga läbirääkimisi hüdroelektrijaama tammi Patuca II ehitamiseks.

Välisminister Reina ütles tookord, et Hiina rahastatud tamm aitab Hondurasel suurendada elektri tootmist. Ta tõrjus spekulatsioone, et Tegucigalpa kavatseb luua diplomaatilised suhted Hiinaga.

Hiina on juba rahastanud veel ühe tammi, Patuca III ehitamist. Honduras sai Pekingilt selleks 300 miljoni dollari suuruse laenu.

Ladina-Ameerika on olnud pingete allikas Pekingi ja Taipei vahel. Kõik Kesk-Ameerika riigid olid aastakümneid hoidnud suhteid Taiwaniga, kuid praegu on need veel vaid Hondurasel, Guatemalal ja Belizel.