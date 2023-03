PIIRSALU JA KOTJUH DONBASSIS ⟩ Lahingukogemuseta sõdurid on Ukrainale idarindel tõepoolest probleem

Washington Post kirjutas teisipäeval, et Ukraina armeele on probleem lahingukogemuseta sõdurid, keda on suurte kaotuste tõttu järjest rohkem. Postimehe hinnangul on see tõepoolest kujunemas probleemiks, et hukkunud või haavatasaamise järel rivist välja langenud kogenud sõdurite asemel saadetakse Ida-Ukraina rindele, kus käivad praegu sõja kõige ägedamad lahingud, seni aktiivses lahingutegevuses mitte osalenud või värskelt mobiliseeritud sõdureid.