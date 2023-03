IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Vene okupantidel ei paista olevat moonapuudust

UKRAINA PÄEVIK 14.03: olukord Bahmuti linnas on muutunud ukraina võitlejate jaoks veelgi kriitilisemaks vene okupantide edenemise tõttu lõuna poolt. Selle tulemusena on okupandid ohustamas juba ka läänepoolset väljasõitu. Ukraina kaitseväe juhataja, kindral Zalužnõi kinnitas samas, et Bahmuti kaitseoperatsioonil on oluline roll kogu rinde stabiilsuse hoidmisel.