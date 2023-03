KURITÖÖ JA KARISTUS ⟩ Läti poliitik hakkab vassimise eest üldkasuliktööd rabama

Kohtuvaidluse käigus märkis prokurör, et Grevcova oli teadlik, et tema täidetud ankeet esitatakse keskvalimiskomisjonile ning puuduvad otsesed tõendid, et ta andis erakonna liikmetele oma hariduse ja töökogemuse kohta tõest teavet ning andmeid moonutati sisestusvea tõttu keskvalimiskomisjonis.