Hiljuti tekitas Ukraina ühiskonnas vastakaid tundeid juhtum, kus sõjaväekutse saanud ilma käteta invaliid Ruslan Kubõi ei suutnud Lvivi lähedal kohalikku sõjaväeteenistuse värbamiskeskust veenda, et ta ei ole sõjaväekõlblik. Kubõi sõjaväekutse tühistati alles pärast asja avalikuks tulekut ja avalikku pahameelt.

Kubõi asi oli erandlik, kuid samasuguseid lugusid kuuleb Ukrainast veel, kirjutas The Economist ja lisas, et Ukraina on selle aasta esimestel kuudel teinud lisamobilisatsiooni ja rakendanud meeste Ukraina sõjaväkke värbamisel vajadusel ka jõudu.