Zimbabwelaste jaoks on tegemist püha mäega, kus sajandite kestel on käidud esivanematega nõu pidamas. Kuid tegemist on ka paigaga, mille kurikuulus Briti kolonisaator Cecil John Rhodes valis oma viimaseks puhkepaigaks.

Zimbabwe pealinnast Hararest pärit 37-aastases Cynthia Marangwandas tekitab raevu, et Rhodesi haud asub tema kodumaa pinnas. Naise arvates valis kolonisaator oma matmispaiga välja just seetõttu, et ta teadis, kui suur vaimne tähtsus on sel mäel kohalikule rahvale. «See on tema viimane võimunäitamine, tahtlik ja kalkuleeritud tegu domineerimiseks,» lausus aktivist.