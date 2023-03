Iraani tulefestivalil hukkus 11 ja sai viga üle 3550 inimese

«Alates 20. veebruarist on 26 inimest saanud surma vahejuhtumites, mis on seotud chaharchanbe suri'ga», sealhulgas vähemalt 11 pidustuste päeval ning üle 3550 saanud viga, ütles päästeteenistuste juht Jafar Miadfar riigitelevisioonile.

Festivali kestel hüppavad osalised üle lõkete, et puhastada end ja tõrjuda eemale kurje vaime, hüüdes samal ajal «ma annan sulle oma kollase värvi», mis on haiguse tunnus, ja «ma võtan su punase värvi», mis on elu värv.