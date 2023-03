Niinistö: Türgi jõudis Soome NATO-ga liitumise osas otsuseni

«Türklased avaldasid lootust, et olen seal kohal, kui nad vastuse teatavaks teevad. Loomulikult võtsin kutse vastu ja lähen kohale, et nende kavatsusavaldus vastu võtta,» ütles Niinistö.

Türgi ja Ungari on ainsad NATO liikmesriigid, mis ei ole siiani Põhjamaade taotlusi oma parlamentides rahuldanud. NATO-sse pääsemiseks on vaja kõigi 30 liikmesmaa heakskiitu.

Erdoğan on end seoses Rootsiga kaitsepositsioonile paigutanud ning teda ootavad peatselt ees ka üpriski raskeks katsumuseks kujuneda tõotavad presidendivalimised, kuid Ankara on valmis Soomet Põhjala paarist eraldi käsitlema ja selle liikmesuse ratifitseerima.

Ehkki Ungari heakskiitu läheb veel vaja, siis Soome jaoks on NATO liikmesuse kinnitamine enne Rootsit võrdlemisi muretu teekond, vaatamata sellele, et kaks riiki koordineerisid ühiselt oma taotlused ning on rõhutanud, et tahavad üheaegselt liituda.