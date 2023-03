Niinistö: Türgi jõudis Soome NATOga liitumise asjas otsusele

«Türklased avaldasid lootust, et olen seal kohal, kui nad vastuse teatavaks teevad. Loomulikult võtsin kutse vastu ja lähen kohale, et nende kavatsusavaldus vastu võtta,» ütles Niinistö.

Soome, Rootsi ja Türgi sõlmisid mullu juunis NATO tippkohtumisel kolmepoolse leppe, kuid Ankara on avaldanud meelehärmi, et Rootsi ei ole antud lubadusi tema hinnangul täitnud.

Rootsi peaminister Ulf Kristersson ütles teisipäeval, et on kasvanud tõenäosus, et Soome liitub NATOga enne Rootsit. Samas rõhutas ta, et Rootsi ühinemine on ainult aja küsimus.