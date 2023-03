Praegune parlamendiliige, kellest saab mõne kuu pärast Saksamaa esidiplomaat Moskvas, lausus usutluses Postimehele, et Kremli juhi Vladimir Putniga tasub lääne liidritel ikkagi rääkimist jätkata, sest parimal juhul aitab see märgata nihkeid tema mõtteviisis ja halvimal juhul on see lihtsalt kasutu.