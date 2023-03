VENE JULGEOLEKUNÕUKOGU SEKRETÄR ⟩ Moskva püüab saada kätte USA drooni rususid

«Ma ei tea, kas me suudame selle kätte saada või mitte, kuid seda tuleb teha. Ja me kindlasti teeme selle nimel tööd,» ütles Vene julgeolekunõukogu sekretär Nikolai Patrušev televisiooni vahendusel.

«USA drooni kohta: ameeriklased räägivad pidevalt, et nad ei osale vaenutegevuses – see on aga järjekordne kinnitus, et nad on nende sündmustega, sõjaga otseselt seotud,» ütles Patrušev.

Ta märkis, et Venemaa jätkab nende sündmuste taustal «oma iseseisvuse kaitsmist».

USA riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja John Kirby ütles varem kolmapäeval, et teisipäeval Musta merre kukkunud drooni MQ-9 Reaper rususid ei pruugita kunagi kätte saada.

«Ma ei ole kindel, kas saame selle kätte. See kukkus Musta merre väga-väga sügavasse kohta. Me alles hindame, kas on võimalik teha katset seda kätte saada. Võib-olla ei tasu proovidagi,» ütles Kirby CNN-ile.

Samas sõnas ta, et USA on juba minimeerinud riski, et kui mõnel teisel riigil õnnestub droon merest kätte saada, satub väärtuslik teave valedesse kätesse.

Kirby ütles ka, et USA võimud tuletasid Vene Washingtoni-saadikule meelde, et nad oleksid rahvusvahelises õhuruumis legaalselt lendavate USA lennuseadmete läheduses lennates ettevaatlikumad.

Teisipäeval teatas USA relvajõudude Euroopa väejuhatus, et USA droon MQ-9 Reaper kukkus Musta merre pärast seda, kui seda riivas Venemaa hävitaja Su-27.

Vene sõjaväelased omakorda ütlesid, et Vene hävitajad ei kasutanud Musta mere kohal Ameerika drooni vastu relvi, see kukkus järsu manöövri tagajärjel.

«Järsu manöövri tagajärjel kella 09.30 paiku Moskva aja järgi kaotas droon MQ-9 kõrguse ja juhitavuse ning põrkas kokku veepinnaga,» teatas Venemaa kaitseministeerium teisipäeval.

«Vene hävitajad ei kasutanud pardarelvi, ei puutunud mehitamata õhusõidukiga kokku ja pöördusid turvaliselt tagasi oma baaslennuväljale,» seisis avalduses.