IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Vene väed Bahmutis - väike edenemine, suure hinnaga

UKRAINA PÄEVIK 15.03: Bahmuti olukord on muutunud linnas veel keerulisemaks, kuna vene okupantidel õnnestus tungida linna põhjaosas asuva väärismetallide tehase territooriumile ja tekitada seal platsdarmi. Kuna see asub lääne pool Bahmutovka jõge, siis on neil võimalik korraldada sealt kergemini reide linnakeskuse suunal. Ka linnast väljas on okupandid edenenud.