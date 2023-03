Kremli väitel ei kujuta Venemaa endast ohtu Soomele

Ehkki Ungari heakskiitu läheb veel vaja, siis Soome jaoks on NATO liikmesuse kinnitamine enne Rootsit võrdlemisi muretu teekond, vaatamata sellele, et kaks riiki koordineerisid ühiselt oma taotlused ning on rõhutanud, et tahavad üheaegselt liituda.