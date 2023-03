Nike ja Puma lõpetavad kängurutest ketside tegemise

Sel nädalal ütles ka konkurent Nike, et asendab kängurunaha käesoleva aasta jooksul vähehaaval enda välja töötatud sünteetilise materjaliga, mida hakatakse edaspidi pruukima jalgpallisaabaste valmistamiseks.

Inimliku Majanduse Keskuse juht Wayne Pacelle ütles spordifirmade avalduste peale, et tegemist on murrangulise sündmusega looduskaitses ja see pakub suurt leevendust kängurutele.