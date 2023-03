KARM KARISTUS ⟩ Abordile kaasa aidanud naine mõisteti Poolas süüdi

Poola naised peavad raseduse katkestamiseks minema mõnda teise ELi liikmesriiki, sest Poolas kehtib abordiseadus, mille kohaselt on abort lubatud vaid tõendatud vägistamise, intsesti või ohu puhul ema tervisele.

2020. aasta sügisel otsustas Poola põhiseaduskohus, et raseduse katkestamine loote väärarengu korral on põhiseaduse vastane. Sisuliselt kehtib Poolas peaaegu täielik abordikeeld, mille tulemusel on Poolas surnud juba vähemalt kuus naist, osundas EUobserver hiljuti.