«Kõiges oli näha, et ta tohutult armastas Eestit. Te peate seda teadma ja tema üle uhked olema,» ütles täna Kiievis viimasele teekonnale saadetud Ivo üksusekaaslane Petro (59). «Ta rõhutas alati, et esmajoones kaitseb ta siin Ukrainas Eestit. Et parem kohtuda vaenlasega juba siin, mitte Eestis.»