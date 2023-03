Poola annab Ukrainale neli MiG-29 hävitajat

"Lähipäevil anname esmalt Ukrainale üle neli täiesti töökorras lennukit, kui ma õigesti mäletan," ütles Duda ajakirjanikele.

"Täiendavad lennukid on praegu ettevalmistamisel, hoolduses ja tõenäoliselt antakse järk-järgult üle," lisas ta.

"Seetõttu võime öelda, et oleme lähedal nende MiG-ide Ukrainasse saatmisele," ütles, lisades, et Poolal on praegu kümmekond MiG lennukit, mille see sai pärandiks endisest Saksa Demokraatlikust Vabariigist.

"Need MiG-id on endiselt Poola õhujõududes kasutuses. Neil on käsil viimased tööaastad, kuid on endiselt suures osas täiesti töökorras," ütles Duda.

Ukrainale antud MiG-id asendatakse Lõuna-Korealt ostetud lennukitega FA-50, millele lisanduvad hiljem USA varghävitajad F-35.

Poola kaitseminister Mariusz Blaszczak ütles varem neljapäeval, et Poola soovib MiG-29 lennukid Ukrainale üle anda "suurema riikide koalitsiooni raames".

Küsimusele sellesse koalitsiooni kuuluvate riikide kohta mainis Blaszczak Slovakkiat, kuid lisas, et "loomulikult oleme avatud ka teistele."

"Me tahame kindlasti oma sammud läbi viia koalitsiooni raames," lisas ta.

Eelmisel aastal teatas Poola naaber Slovakkia, et on valmis arutama lennukite MiG-29 saatmist, et aidata korvata Ukraina kaotusi.

Pärast seda pole aga lõplikke otsuseid tehtud.

Duda tegi Poola otsuse teatavaks pärast kõnelusi külla saabunud Tšehhi kolleegi Petr Paveliga, kes on endine NATO kindral.

Poola kaitseminister oli varem teatanud, et riigi vastuluure lammutas Vene spiooniringi.