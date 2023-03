Juhtumiga kursis allikate sõnul nähtub turvakaamerate salvestistelt, et tegemist oli ettekavatsetud rünnakuga, mille viisid ellu neli Vene Wagneri eraarmee vormi meenutavas rõivastuses meest. Allikate hinnangul kannab süütamine igati märke armutust võitlusest, mida Venemaa peab mõjuvõimu suurendamiseks vaeses KAVis, kus on aga väärtuslikud metsa-, kulla- ja mineraalivarud.

Prantsusmaa ja Venemaa on sisekonfliktis vaevelevas KAVis vedanud mõjupositsiooni nimel vägikaigast pikalt, kuid seni on rünnakud Prantsuse huvide vastu valdavalt piirdunud Pariisi maine rikkumisele suunatud kampaaniatega, et nii mürgitada suhteid KAVi ja riigi endise koloniaalvõimu vahel.