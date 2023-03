INTERVJUU ⟩ Lvivi linnapea Andri Sadovõi: Lvivi ülekoormatud haigla on hädas

Inimeste vastupanuvõime tagab see, kui tavaelu on võimalik jätkata niipalju kui võimalik ka sõja kiuste, ja selleks antakse endast Lvivis kõik, ütles Lvivi linnapea Andri Sadovõi Postimehele, lisades, et suur ja tõsine mure on Lvivis praegu regionaalhaigla ülekoormus.