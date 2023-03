Seekordse «Ramsteini» tähtsaim teade puudutas mereväge

«Üldine tunnetus oli pigem positiivne, et päriselt tehaksegi suuri asju,» iseloomustas arutelu jälginud Eesti kaitseministeeriumi rahvusvahelise koostöö osakonnajuhataja asetäitja Liivi Turk.

«Kedagi ei ole vaja enam veenda, et me peame nüüd aitama. Vahtu on sõnavõttudes vähemaks jäänud ja keskendutaksegi sellele, mida saab päriselt teha või annetada,» rääkis Turk Postimehele. «Mõeldakse kompleksselt, terviklikult, võimepõhiselt ja suurtest asjadest.»