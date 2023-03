SOOME JULGEOLEK ⟩ Hispaania nooruk läheb terrorismi «käsiraamatu» eest kohtu ette

Politsei eelmisel aastal alustatud eeluurimise käigus avastati, et kahtlusalune kuulus äärmuslikke islamistlikke materjale levitavatesse rühmitustesse. Nooruki omandist leiti käsiraamatuid, mis sisaldavad juhiseid tulirelvade kasutamise ja käsitlemise ning lõhkeainete valmistamise kohta.

Juhtum antakse prokuröri asetäitja Jukka Rappe poolt üle prokuratuurile. Riiklik uurimisbüroo (NBI) uuris juhtumit koostöös Helsingi politseiosakonna ja Soome luureameti Supoga. «Helsingi politseiosakonna roll on olnud märkimisväärne. On suurepärane, et asi lahendati nii varajases etapis,» ütles NBI juhtivuurija Masi Puolakka YLE-le.